uma parceria com o Jornal Expresso
09/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 09-07-2026 10:00

Filme “O Som do Natal” conquista prémio Gold Winner nos US International Awards

cinema ecran cinema
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A curta‑metragem “O Som do Natal”, com argumento de Zita Freire, responsável pelo Grupo FF e pelo Mosteiro do Leitão, e produção da Ideias com Pernas, foi distinguida com o prémio Gold Winner nos US International Awards 2026, reforçando a projecção internacional do projecto.

O filme “O Som do Natal”, criado por Zita Freire, CEO do Grupo FF, voltou a ser distinguido além‑fronteiras, desta vez com o prémio Gold Winner nos US International Awards 2026, em Los Angeles. A produção, assinada pela Ideias com Pernas, soma assim mais um reconhecimento internacional, depois de ter conquistado recentemente o Prémio de Prata no Japan World’s Tourism Film Festival 2026.
A curta‑metragem, de carácter sensorial, explora o papel do som como elemento essencial da ligação humana, contrapondo dois jantares familiares: um marcado pela partilha e pela presença, outro dominado pelo silêncio e pela distração digital. A narrativa pretende alertar para o impacto da tecnologia na convivência familiar e para a perda de momentos de verdadeira conexão.
Idealizado por Zita Freire, responsável pelo Grupo FF e pelo Mosteiro do Leitão — conhecido por um dos pratos de Natal mais emblemáticos do país — o filme reforça a importância da tradição, da partilha à mesa e da valorização de memórias que perduram. “O Som do Natal” nasceu como uma experiência social inspirada na neurociência, captando reacções reais e transformando‑as numa mensagem emocional que tem tocado públicos em vários mercados.
Para o Grupo FF, esta distinção representa mais um passo na valorização de conteúdos que unem criatividade, emoção e identidade cultural, reforçando o compromisso com a excelência e a inovação. O prémio reconhece também o trabalho das equipas envolvidas, contribuindo para levar mais longe uma história que continua a sensibilizar espectadores em todo o mundo.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Vale Tejo
    08-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região