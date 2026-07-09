Filme “O Som do Natal” conquista prémio Gold Winner nos US International Awards

O filme “O Som do Natal”, criado por Zita Freire, CEO do Grupo FF, voltou a ser distinguido além‑fronteiras, desta vez com o prémio Gold Winner nos US International Awards 2026, em Los Angeles. A produção, assinada pela Ideias com Pernas, soma assim mais um reconhecimento internacional, depois de ter conquistado recentemente o Prémio de Prata no Japan World’s Tourism Film Festival 2026.

A curta‑metragem, de carácter sensorial, explora o papel do som como elemento essencial da ligação humana, contrapondo dois jantares familiares: um marcado pela partilha e pela presença, outro dominado pelo silêncio e pela distração digital. A narrativa pretende alertar para o impacto da tecnologia na convivência familiar e para a perda de momentos de verdadeira conexão.

Idealizado por Zita Freire, responsável pelo Grupo FF e pelo Mosteiro do Leitão — conhecido por um dos pratos de Natal mais emblemáticos do país — o filme reforça a importância da tradição, da partilha à mesa e da valorização de memórias que perduram. “O Som do Natal” nasceu como uma experiência social inspirada na neurociência, captando reacções reais e transformando‑as numa mensagem emocional que tem tocado públicos em vários mercados.

Para o Grupo FF, esta distinção representa mais um passo na valorização de conteúdos que unem criatividade, emoção e identidade cultural, reforçando o compromisso com a excelência e a inovação. O prémio reconhece também o trabalho das equipas envolvidas, contribuindo para levar mais longe uma história que continua a sensibilizar espectadores em todo o mundo.