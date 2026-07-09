Foros de Salvaterra celebra festas em honra do Imaculado Coração de Maria

As Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria realizam-se de 10 a 12 de Julho, em Foros de Salvaterra, numa organização da Associação “Os Amigos das Festas de Foros de Salvaterra”.

A abertura dos festejos está marcada para sexta-feira, 10 de Julho, às 19h30, seguindo-se a abertura da tasquinha, uma vacada e a actuação do Rancho Típico dos Foros de Salvaterra. O primeiro dia inclui ainda o Rancho Regional Infantil e Adulto dos Foros de Salvaterra, o grupo de dança Dream Dancing, baile com Vítor Vilela, concerto de Belito Campos e animação nocturna com DJ David Lello e a dupla DJ Ihigo & DJ Luka.

No sábado, 11 de Julho, o programa arranca com uma gincana auto, abertura do recinto e Touro à Corda. À noite actuam o Rancho Danças e Cantares da Várzea Fresca, o Grupo Follow Dance e o Grupo MC Company. A música fica a cargo do Duo Musical Rute e Davide e de Manel do Barril. Está ainda prevista uma sessão de fogo de artifício, sujeita às condicionantes legais que possam vir a ser verificadas, seguindo-se vacada, DJ Nana e DJ African Groove.

No domingo, 12 de Julho, último dia das festividades, estão previstos abertura do restaurante, jogos tradicionais e a Missa e Procissão em Honra do Imaculado Coração de Maria. O programa inclui ainda largada de vitelos, Rancho Etnográfico, Grupo “O Batuque”, Emídio Marques, Quim das Remisturas e DJ John Goulart, que encerra as festas.