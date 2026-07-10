Biblioteca Municipal de Constância acolhe exposição "Fragmentos da Alma"

A Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, em Constância, recebe entre os dias 11 de Julho e 7 de Agosto a exposição "Fragmentos da Alma", da autoria de Deolinda Sérgio. A mostra reúne trabalhos de artes decorativas e pintura a óleo da artista, residente no concelho.

Conhecida por Linda, a autora considera a arte uma forma de realização pessoal, equilíbrio e terapia, encontrando na criação artística um espaço de expressão e bem-estar. O interesse pelos trabalhos manuais surgiu desde cedo, tendo aprendido ao longo dos anos várias técnicas, entre elas costura, macramé e pintura em tecido. Mais recentemente, decidiu dedicar-se também à pintura, tendo explorando diferentes estilos e técnicas até desenvolver uma linguagem artística própria. As primeiras pinturas nasceram nos tempos livres e o incentivo e reconhecimento dos clientes levaram-na a aprofundar a ligação à pintura, percurso que agora partilha com o público através da exposição "Fragmentos da Alma". Natural do Alentejo, Deolinda Sérgio escolheu Constância para viver e é cabeleireira de profissão, exercendo a sua actividade na freguesia de Santa Margarida da Coutada, conciliando o trabalho diário com a dedicação às artes decorativas e à pintura.