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Cultura | 10-07-2026 07:00

Biblioteca Municipal de Constância acolhe exposição "Fragmentos da Alma"

arte pintor pintura quadros
foto ilustrativa
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Mostra de Deolinda Sérgio pode ser visitada entre 11 de Julho e 7 de Agosto e reúne trabalhos da artista autodidata residente no concelho.

A Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, em Constância, recebe entre os dias 11 de Julho e 7 de Agosto a exposição "Fragmentos da Alma", da autoria de Deolinda Sérgio. A mostra reúne trabalhos de artes decorativas e pintura a óleo da artista, residente no concelho.
Conhecida por Linda, a autora considera a arte uma forma de realização pessoal, equilíbrio e terapia, encontrando na criação artística um espaço de expressão e bem-estar. O interesse pelos trabalhos manuais surgiu desde cedo, tendo aprendido ao longo dos anos várias técnicas, entre elas costura, macramé e pintura em tecido. Mais recentemente, decidiu dedicar-se também à pintura, tendo explorando diferentes estilos e técnicas até desenvolver uma linguagem artística própria. As primeiras pinturas nasceram nos tempos livres e o incentivo e reconhecimento dos clientes levaram-na a aprofundar a ligação à pintura, percurso que agora partilha com o público através da exposição "Fragmentos da Alma". Natural do Alentejo, Deolinda Sérgio escolheu Constância para viver e é cabeleireira de profissão, exercendo a sua actividade na freguesia de Santa Margarida da Coutada, conciliando o trabalho diário com a dedicação às artes decorativas e à pintura.

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