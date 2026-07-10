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Cultura | 10-07-2026 07:00

Espinheiro celebra a cultura popular com MosTrArtE, Encontro de Jogo do Pau e homenagem

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A Casa do Povo de Espinheiro promove três dias de celebração da identidade local, com uma programação que inclui música, folclore e artesanato.

A Casa do Povo de Espinheiro promove, de 10 a 12 de Julho, a MosTrArtE 2026 – Mostra de Tradições e Artesanato, evento que reúne música, gastronomia, folclore e artesanato, afirmando o Espinheiro como território de cultura, identidade e memória. Durante três dias, a localidade de Espinheiro, no concelho de Alcanena, será palco de uma celebração da cultura popular portuguesa. A MosTrArtE 2026 vai juntar artesãos, expositores, tasquinhas, animação cultural e música ao vivo, com actuações de Fernando Espanhol, Hot Crazy Boy e Rui Silva & Procurados, além da participação de grupos tradicionais como as Adufeiras de Idanha‑a‑Nova, o Grupo de Concertinas Os Barriganas e os Lads d’Alenquer.
O evento na localidade do concelho de Alcanena integra dois momentos de grande relevância cultural: o Encontro Nacional de Jogo do Pau – Espinheiro 2026, que reunirá escolas e praticantes de várias regiões do país, e o Memorial João Davide Lourenço, homenagem a uma das figuras mais marcantes da vida cultural e associativa da freguesia, reconhecido pelo seu contributo na preservação do folclore e das tradições populares.
A programação inclui ainda a apresentação do livro “Arrufadas de Coimbra”, da autoria do professor João Vitalino Ribeiro Martinho, natural de Espinheiro, e diversas actividades que reforçam o papel da comunidade na valorização do património imaterial português. A MosTrArtE 2026 assume-se como um espaço de encontro entre gerações e associações, promovendo o convívio e a partilha de saberes. As iniciativas contam com o apoio do Município de Alcanena, da União de Freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro e de várias entidades locais.

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