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Cultura | 10-07-2026 10:00

Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana muda-se para a zona ribeirinha de Samora Correia

Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana muda-se para a zona ribeirinha de Samora Correia
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A iniciativa decorre entre 3 e 12 de Julho, com tasquinhas, música, convívio e a participação de várias colectividades locais.

O 36.º Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana realiza-se entre 3 e 12 de Julho, num novo recinto, transitando da Praça da República para a zona ribeirinha de Samora Correia.
Organizado pela Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS), o certame conta com a participação do Grupo Desportivo de Samora Correia, do Núcleo de Andebol de Samora Correia, da Comissão de Festas do Porto Alto e da Sociedade Filarmónica União Samorense.
O festival integra ainda o 26.º Festival de Carnes Bravas, o 18.º Concurso de Arroz Doce e o 17.º Festival do Torricado de Bacalhau, mantendo a aposta na gastronomia da lezíria ribatejana como ponto de encontro entre a tradição, a música e o convívio popular.
As tasquinhas abrem diariamente ao público às 19h00, com um programa de animação que inclui actuações musicais, folclore, fados e guitarradas, dança, ginástica e DJ.

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