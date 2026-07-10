Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana muda-se para a zona ribeirinha de Samora Correia

O 36.º Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana realiza-se entre 3 e 12 de Julho, num novo recinto, transitando da Praça da República para a zona ribeirinha de Samora Correia.

Organizado pela Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS), o certame conta com a participação do Grupo Desportivo de Samora Correia, do Núcleo de Andebol de Samora Correia, da Comissão de Festas do Porto Alto e da Sociedade Filarmónica União Samorense.

O festival integra ainda o 26.º Festival de Carnes Bravas, o 18.º Concurso de Arroz Doce e o 17.º Festival do Torricado de Bacalhau, mantendo a aposta na gastronomia da lezíria ribatejana como ponto de encontro entre a tradição, a música e o convívio popular.

As tasquinhas abrem diariamente ao público às 19h00, com um programa de animação que inclui actuações musicais, folclore, fados e guitarradas, dança, ginástica e DJ.