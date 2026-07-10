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Cultura | 10-07-2026 07:00

Município do Entroncamento lança concurso de fotografia dedicado às árvores do concelho

fotografo maquina fotografica
foto ilustrativa
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Iniciativa da Biblioteca Municipal desafia participantes a captar o património arbóreo local. Candidaturas decorrem até 31 de Julho e os vencedores são conhecidos em Agosto.

O Município do Entroncamento, através da Biblioteca Municipal, está a promover o concurso de fotografia "Olhares sobre as Árvores do Entroncamento", uma iniciativa que pretende sensibilizar a população para a importância do património arbóreo do concelho e incentivar a valorização das árvores através da fotografia.
O concurso desafia os participantes a captar imagens que evidenciem a beleza e a singularidade das árvores existentes no Entroncamento. A participação é gratuita e está aberta a todos os cidadãos com idade igual ou superior a 12 anos, podendo cada concorrente apresentar até três fotografias originais, a cores ou a preto e branco, desde que tenham sido captadas no concelho do Entroncamento. As candidaturas decorrem até 31 de julho e as fotografias devem ser enviadas para o endereço eletrónico da Biblioteca Municipal. O concurso vai atribuir prémios aos três primeiros classificados e certificados de participação a todos os concorrentes, sendo os vencedores anunciados dia 19 de Agosto.

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