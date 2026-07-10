Música clássica para assinalar os 150 anos do Museu Municipal de Santarém

A Igreja da Graça, em Santarém, recebe no sábado, 11 de Julho, pelas 21h30, um Concerto de Cordas pela Camerata de Cordas de Leiria, integrado nas comemorações dos 150 anos do Museu Municipal de Santarém.

Vão ser interpretadas obras de grandes compositores da música clássica, como Felix Mendelssohn e Pyotr Ilyich Tchaikovsky, complementadas por interpretações de reconhecidos temas da música de cinema. O programa foi concebido para proporcionar uma experiência artística envolvente, aproximando diferentes públicos da música erudita.

As comemorações começam à tarde, com um apontamento musical por um quarteto de cordas, às 16h00, na Igreja de São João do Alporão. O programa visa assinalar os 150 anos do Museu Municipal de Santarém, celebrando o seu percurso enquanto espaço de preservação, valorização e divulgação do património histórico e cultural do concelho, através de um programa que alia a música ao património edificado e à identidade cultural de Santarém.