A quarta edição do livro “O Santíssimo Milagre de Santarém”, da autoria do historiador Martinho Vicente Rodrigues, vai ser apresentada no dia 14 de Julho, pelas 18h30, na Igreja do Santuário do Santíssimo Milagre.

A quarta edição do livro “O Santíssimo Milagre de Santarém”, da autoria do historiador Martinho Vicente Rodrigues, vai ser apresentada no dia 14 de Julho, pelas 18h30, na Igreja do Santuário do Santíssimo Milagre, em Santarém. A apresentação estará a cargo da vice-presidente da Academia Portuguesa de História, Maria de Fátima Reis. A obra apresenta na sua abertura um texto do bispo de Santarém, D. José Augusto Traquina, e prefácio do historiador Vítor Serrão.