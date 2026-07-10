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Cultura | 10-07-2026 12:00

Souto recebe Festival de Doçaria e Artesanato

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Certame terá lugar nos dias 10, 11 e 12 de Julho na Sociedade Recreativa do Souto.

A Sociedade Recreativa do Souto vai receber a 13.ª edição do Festival de Doçaria e Artesanato do Norte do Concelho de Abrantes no dia 10 de Julho, sexta-feira, com a abertura oficial do certame às 18h30.
O certame pretende ser uma montra do que se faz na zona norte do concelho de Abrantes e vai contar com a presença de expositores da União de Freguesias de Aldeia de Mato e Souto e também de Carvalhal, Fontes, Martinchel e Rio de Moinhos. A iniciativa conta com o apoio do município de Abrantes

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