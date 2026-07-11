Abrantes celebra 30 anos do Atelier do Massimo com exposição “A Linha do Tempo” em O Quartel – Galeria Municipal de Arte de Abrantes inaugura no dia 18 de Julho, às 18h00, a exposição “A Linha do Tempo – 30 anos do Atelier do Massimo”, uma mostra que assinala três décadas de criação e ensino artístico sob orientação de Massimo Esposito.

Abrantes celebra 30 anos do Atelier do Massimo com exposição “A Linha do Tempo” em O Quartel – Galeria Municipal de Arte de Abrantes inaugura no dia 18 de Julho, às 18h00, a exposição “A Linha do Tempo – 30 anos do Atelier do Massimo”, uma mostra que assinala três décadas de criação e ensino artístico sob orientação de Massimo Esposito.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Abrantes, reúne obras dos alunos do Atelier do Massimo, num percurso que revisita o trabalho desenvolvido ao longo dos anos e celebra a partilha entre gerações de artistas. A curadoria é assinada pelo próprio Massimo Esposito, que agradece a presença de familiares, amigos e público nesta homenagem à arte e à comunidade abrantina.

A exposição estará patente até 30 de Janeiro de 2027, com entrada gratuita, de terça a sábado, entre as 14h00 e as 17h30, no Largo de Sant’Ana, em Abrantes