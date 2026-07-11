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Cultura | 11-07-2026 13:24

Festas em Honra de Santo André: Uma festa para a população

Festas em Honra de Santo André: Uma festa para a população
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Na Ribeira de Santo André a população dedica semanas a preparar uma festa para os seus. A freguesia da Asseiceira conta com três dias de animação e muita emoção.

As Festas em Honra de Santo André iniciaram-se nesta sexta-feira, 10 de julho, e decorrem até domingo, 12 de julho. São três dias de animação organizados pela Associação Representativa Cultural e Desportiva de Ribeira de Santo André para a população da Ribeira de Santo André e da Asseiceira, mas por detrás de todas as celebrações, existe um grupo que não descansa durante dias para proporcionar momentos felizes à sua população mas que se orgulham do trabalho realizado.

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