Cabine de Leitura reabre em Benavente para promover partilha de livros

O espaço comunitário, dedicado à promoção dos hábitos de leitura, permite que qualquer pessoa retire livremente um livro para ler e o devolva mais tarde, podendo também deixar outro exemplar para ser utilizado por novos leitores.

A presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, marcou presença na cerimónia e destacou a importância da cultura e da leitura no desenvolvimento do concelho.

“Um território só se desenvolve plenamente se caminhar lado a lado com a cultura e a Cabine de Leitura é por isso um importante local para crianças, adultos e seniores, promovendo o conhecimento das pessoas e um estímulo à literacia, nomeadamente dos mais novos que nesta altura do ano estão de férias, e o incentivo à leitura é um dever de todos”, afirmou a autarca.

Na inauguração estiveram também Ana Catarina Graça, em representação da direcção da Fundação MEO, Ana Filipa Goulão, gerente de Comunicação e Projectos da Fundação MEO, e Luís Apolinário, interlocutor da Fundação MEO ao longo dos anos e figura determinante no acompanhamento e concretização da iniciativa.

Promovida pelas Bibliotecas Municipais de Benavente, a Cabine de Leitura pretende continuar a estimular o gosto pelos livros, promover a troca de exemplares e criar oportunidades de encontro entre diferentes gerações em torno da cultura e do conhecimento.