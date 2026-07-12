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Cultura | 12-07-2026 10:00

Festival da Carne de Capado com apoio municipal de 5 mil euros

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A Casa do Povo de Amiais de Baixo vai receber um apoio financeiro extraordinário de 5 mil euros por parte da Câmara de Santarém, para ajudar suportar os custos com a organização do Festival da Carne de Capado.

A Casa do Povo de Amiais de Baixo vai receber um apoio financeiro extraordinário de 5 mil euros por parte da Câmara de Santarém, para ajudar suportar os custos com a organização do Festival da Carne de Capado 2026, que decorreu no início de Maio na vila de Amiais de Baixo.
A decisão do executivo camarário teve em conta que a iniciativa encontra-se consolidada no calendário de eventos do concelho, assumindo-se como iniciativa relevante de uma freguesia na promoção de produto gastronómico identitário e na valorização das tradições locais. Tem ainda em consideração que o evento contribui para a preservação e divulgação do património gastronómico local, promovendo a carne de capado enquanto produto distintivo do território, e é um factor de dinamização económica, social e comunitária da freguesia de Amiais de Baixo.

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