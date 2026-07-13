Avós e netos juntam-se em tardes de arte e convívio em Salvaterra de Magos
A iniciativa decorre nos dias 15 e 16 de Julho, em Marinhais e Salvaterra de Magos, com actividades lúdicas, musicais e de interacção destinadas às famílias do concelho.
Duas tardes de convívio, diversão, partilha e música vão juntar avós e netos em Marinhais e Salvaterra de Magos, no âmbito da iniciativa “FamiliArt – Avós e Netos”.
A primeira sessão realiza-se no dia 15 de Julho, às 14h30, no Mercado da Cultura, em Marinhais. No dia seguinte, à mesma hora, a actividade passa pelo Auditório da Escola “O Século”, em Salvaterra de Magos.
Promovida pelo município no âmbito das comemorações do Dia dos Avós, a iniciativa pretende proporcionar momentos de encontro entre gerações e valorizar o papel dos mais velhos na transmissão de afectos, experiências e tradições.
Através de actividades lúdicas, musicais e de interacção, os participantes terão oportunidade de reforçar os laços familiares e criar memórias em conjunto.