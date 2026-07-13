Festa dos Rios regressa a Constância dedicada à cultura e à tradição

A Câmara de Constância promove no dia 8 de Agosto, sábado, mais uma edição da Festa dos Rios, iniciativa que celebra a união dos rios Tejo e Zêzere e que pretende valorizar a história, a cultura e as tradições locais. A programação começa pelas 08h30 e prolonga-se até ao fim do dia, incluindo animação para miúdos e graúdos, fado, passeios de barco, training camp, passeio pedestre, folclore, mostras, gastronomia, encenações e muito mais.

A iniciativa assume-se como uma das principais celebrações de Verão do município, convidando residentes e visitantes a viver "um dia de encontros… no encontro do Zêzere com o Tejo".

