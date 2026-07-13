Jovens levam companhia e histórias a idosos isolados de Ourém

Uma dúzia de idosos em situação de isolamento no concelho de Ourém receberam, ao longo dos últimos meses, visitas de jovens ligados ao Grupo de Teatro Juvenil. A iniciativa, intitulada “Visitadores”, procurou criar momentos de companhia, escuta e partilha entre pessoas de diferentes gerações. O projecto resultou de uma parceria entre o Teatro Municipal de Ourém e a Câmara Municipal, através do programa CLDS 5G Ourém — Intervir, Integrar e Incluir. Durante os encontros, os jovens contaram histórias e recorreram a quadros de ardósia para ilustrar as narrativas, convidando depois os seniores a desenhar as memórias e imagens despertadas pelas conversas.

Mais do que uma actividade artística, o projecto procurou combater o isolamento social e promover relações de proximidade entre jovens e idosos que dificilmente se cruzariam no seu quotidiano. Cada visita foi marcada pela espontaneidade das conversas e pelas histórias de vida partilhadas pelos participantes. A primeira edição terminou a 2 de Julho, com uma sessão na Sala Estúdio do Teatro Municipal de Ourém que reuniu visitadores e visitados. O encenador Eduardo Dias destacou a dimensão humana e imprevisível da experiência, enquanto a vereadora Purificação Reis sublinhou os benefícios sociais da iniciativa para as duas gerações envolvidas.