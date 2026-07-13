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Cultura | 13-07-2026 10:30

Jovens levam companhia e histórias a idosos isolados de Ourém

Jovens levam companhia e histórias a idosos isolados de Ourém
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Projecto “Visitadores” juntou o Grupo de Teatro Juvenil e 12 seniores do concelho, numa iniciativa que usou a arte para combater a solidão e aproximar gerações.

Uma dúzia de idosos em situação de isolamento no concelho de Ourém receberam, ao longo dos últimos meses, visitas de jovens ligados ao Grupo de Teatro Juvenil. A iniciativa, intitulada “Visitadores”, procurou criar momentos de companhia, escuta e partilha entre pessoas de diferentes gerações. O projecto resultou de uma parceria entre o Teatro Municipal de Ourém e a Câmara Municipal, através do programa CLDS 5G Ourém — Intervir, Integrar e Incluir. Durante os encontros, os jovens contaram histórias e recorreram a quadros de ardósia para ilustrar as narrativas, convidando depois os seniores a desenhar as memórias e imagens despertadas pelas conversas.
Mais do que uma actividade artística, o projecto procurou combater o isolamento social e promover relações de proximidade entre jovens e idosos que dificilmente se cruzariam no seu quotidiano. Cada visita foi marcada pela espontaneidade das conversas e pelas histórias de vida partilhadas pelos participantes. A primeira edição terminou a 2 de Julho, com uma sessão na Sala Estúdio do Teatro Municipal de Ourém que reuniu visitadores e visitados. O encenador Eduardo Dias destacou a dimensão humana e imprevisível da experiência, enquanto a vereadora Purificação Reis sublinhou os benefícios sociais da iniciativa para as duas gerações envolvidas.

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