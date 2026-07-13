Luís Duarte Melo e a História local Luís Duarte Melo. foto arquivo partilhe no Facebook Luís de Duarte Melo acaba de lançar um livro que conta a vida de mais de 200 personalidades de Alcanede e Pernes que tiveram contributos públicos na comunidade.

"Instituições, Famílias e Figuras na História de Alcanede & Pernes" é o título do último livro, com cerca de 600 páginas, onde Luís Duarte Melo traz a público mais um significativo capítulo da história local de Pernes e Alcanede, fruto da investigação de milhares de documentos de época. O livro está estruturado em três partes principais: Instituições e Oficiais, Famílias de Alcanede e Pernes e Figuras de Alcanede e Pernes. Na génese do livro, segundo o autor, está a intenção de assinalar o tricentenário da "Notícia Histórica da Vida de Alcanede", a primeira obra dedicada ao antigo termo de Alcanede, redigida em 1726. Luís Duarte Melo assinala na introdução do livro uma frase de Almeida Garrett que escreveu que "a História lida ou contada nos próprios sítios em que se passou tem outra força e outra graça". O autor deixa ainda um recado para o Sistema de ensino, citando José Amado Marques, que dá conta do surto na historiografia local durante as últimas décadas, o que evidencia o carácter centralista dos programas curriculares que prejudicam o estudo do meio que circunda o aluno, assim como o seu conhecimento da história nacional e universal partindo "do próximo para o remoto e do conhecido para o ignorado".

Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Alcanede (Fot. Luís Melo)

Uma leitura do território através da obra de Simão Froes de Lemos Jornadas da História e do Património continuam a realizar-se em Pernes e Alcanede. Uma das últimas palestras de Luís Duarte Melo faz uma leitura do território e propõe uma maior aproximação do público à história local. Na sessão das Jornadas da História e do Património realizada em Pernes, no dia 4 de Julho, Luís Duarte Melo apresentou a comunicação “Lugares Simonianos”, uma reflexão sobre os espaços associados à vida, obra e memória de Simão Froes de Lemos, autor da Notícia Histórica e Topográfica da Vila de Alcanede (1726). A intervenção propôs uma abordagem inovadora: transformar o legado literário e histórico do autor num percurso físico e simbólico, capaz de ligar o território à sua narrativa e de aproximar o público da história local. Uma rota literária enraizada na paisagem e na memória A proposta parte da ideia de que os “lugares simonianos” — aqueles que Froes de Lemos descreveu, estudou ou habitou — constituem um mapa de identidade que atravessa séculos. A futura rota literária pretende permitir ao visitante percorrer os cenários históricos e naturais mencionados na Notícia Histórica, revelando a continuidade entre o texto e o território.

Entre os pontos destacados figuram a Vila de Alcanede, com o seu Castelo, Igreja Matriz, Paços do Concelho e Pelourinho, bem como a Igreja da Misericórdia, a Anta-Capela de Alcobertas e a Lapa de Alcobertas, exemplos notáveis da coexistência entre património natural e religioso. A Quinta da Franca, onde Froes de Lemos viveu e escreveu a sua obra, surge como núcleo simbólico da rota — espaço de memória, mas também de observação da biodiversidade. Recorde-se que recentemente foi aqui inaugurada uma Estação de Biodiversidade, que integra ciência cidadã, conservação da natureza e valorização do património histórico e ambiental.

