Onze olhares sobre a fotografia portuguesa reunidos em Abrantes

O Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes (MIAA) recebe, entre 11 de Julho de 2026 e 10 de Janeiro de 2027, a exposição colectiva “Espectro”, uma mostra que reúne obras de 11 fotógrafos portugueses de diferentes gerações, estilos e percursos artísticos. Com direcção editorial de Luiz Carvalho, a exposição apresenta trabalhos de António Pedro Ferreira, Cláudia Clemente, Gérard Castello-Lopes, João Cabral, João Mariano, João Miguel Barros, Luiz Carvalho, Mar A. Rodrigues, Nuno Félix da Costa, Pauliana Valente Pimentel e Raquel Porto. A iniciativa pretende mostrar a diversidade que marca a fotografia portuguesa contemporânea, colocando em diálogo a tradição documental e o fotojornalismo com práticas conceptuais, performativas e experimentais. O preto e branco, associado a alguns dos nomes históricos da fotografia nacional, convive na exposição com as possibilidades criativas abertas pelas tecnologias digitais e pelo cruzamento entre diferentes formas de expressão artística.

Ao reunir fotógrafos com percursos e linguagens tão diferentes, a exposição procura oferecer um retrato abrangente da criação fotográfica nacional e mostrar como várias gerações interpretam o país, as pessoas e as transformações da sociedade através da lente de uma máquina fotográfica.