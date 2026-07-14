Cultura | 14-07-2026 10:00
Encontro Fotográfico em Santarém
O Centro Cultural Regional de Santarém vai organizar um Encontro Fotográfico com alguns dos fotógrafos espanhóis autores da exposição “Photographic Society of America”. A iniciativa está agendada para sábado, 18 de Julho, pelas 15h00 no Forum Actor Mário Viegas, em Santarém.
O Centro Cultural Regional de Santarém vai organizar um Encontro Fotográfico com alguns dos fotógrafos espanhóis autores da exposição “Photographic Society of America”. A iniciativa está agendada para sábado, 18 de Julho, pelas 15h00 no Forum Actor Mário Viegas, em Santarém.
A Photographic Society of America (conhecida pela sigla PSA) é uma das maiores e mais antigas organizações internacionais de fotografia do mundo, fundada nos Estados Unidos da América em 1934. Em Espanha, tal como em Portugal e em mais de 80 países, a PSA não opera como uma associação física local isolada, mas sim como uma rede global e virtual de fotógrafos e clubes filiados.
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