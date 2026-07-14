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Cultura | 14-07-2026 12:00

Secção de Teatro da SRO estreia peça em Santarém

TEATRO SARAU TEATRO ILUSTRATIVA
foto ilustrativa
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O espectáculo, vocacionado para público infanto-juvenil, está marcado para sexta-feira, 17 de Julho, pelas 18h00, no salão da sede da Sociedade Recreativa Operária de Santarém, com entrada livre e lanche no final.

A Se.Te - Secção de Teatro da Sociedade Recreativa Operária de Santarém vai estrear a sua quinta produção, intitulada Histórias Deste Nosso Outro Mundo, sendo a primeira dedicada ao público infanto-juvenil. O espectáculo está marcado para sexta-feira, 17 de Julho, pelas 18h00, no salão da sede da colectividade, na Rua Serpa Pinto, com entrada livre e lanche no final.

A encenação é de Pedro Oliveira, também dirigente da SRO, e o elenco conta com as participações de Joana Jesus, Mafalda Marques, Nuno Neves e Pedro Oliveira. Segundo a colectividade, a peça é resultado de um processo de pesquisa de conto tradicionais portugueses, desconhecidos da generalidade do público, cruzando semelhanças com outros contos populares do mundo inteiro. Após a estreia, o espectáculo estará disponível para digressão, podendo ser apresentado em salas de espectáculos, bibliotecas ou escolas.

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