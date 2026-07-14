Zona Ribeirinha da Póvoa de Sta. Iria recebe mais uma edição do Xira Avante
Iniciativa do PCP que este ano assinala os 50 anos da Festa do Avante!, com actividades para todas as idades junto ao Tejo.
A Zona Ribeirinha da Póvoa de Santa Iria recebe no próximo dia 26 de Julho, a partir das 10h00, mais uma edição do Xira Avante, iniciativa promovida pelo PCP da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, que este ano assinala os 50 anos da Festa do Avante!.
O evento decorre junto à casa dos pescadores e conta com um programa diversificado que inclui caminhada, aula de zumba, jogos tradicionais, almoço-convívio, momentos culturais, intervenção política e karaoke.
Segundo a organização, o Xira Avante pretende afirmar-se como um espaço de encontro e convívio aberto à população, promovendo a cultura, o desporto, o movimento associativo e a participação popular.
A iniciativa reúne actividades destinadas a diferentes faixas etárias, num ambiente de confraternização que procura também evocar os valores associados à Festa do Avante!.
A organização convida a população a participar nas actividades ao longo do dia, na zona ribeirinha da cidade.