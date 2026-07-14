Zona Ribeirinha da Póvoa de Sta. Iria recebe mais uma edição do Xira Avante

A Zona Ribeirinha da Póvoa de Santa Iria recebe no próximo dia 26 de Julho, a partir das 10h00, mais uma edição do Xira Avante, iniciativa promovida pelo PCP da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, que este ano assinala os 50 anos da Festa do Avante!.

O evento decorre junto à casa dos pescadores e conta com um programa diversificado que inclui caminhada, aula de zumba, jogos tradicionais, almoço-convívio, momentos culturais, intervenção política e karaoke.

Segundo a organização, o Xira Avante pretende afirmar-se como um espaço de encontro e convívio aberto à população, promovendo a cultura, o desporto, o movimento associativo e a participação popular.

A iniciativa reúne actividades destinadas a diferentes faixas etárias, num ambiente de confraternização que procura também evocar os valores associados à Festa do Avante!.

A organização convida a população a participar nas actividades ao longo do dia, na zona ribeirinha da cidade.