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Cultura | 15-07-2026 10:00

Concurso de Vinhos de Alenquer reuniu mais de 70 referências vínicas no Museu do Vinho

Concurso de Vinhos de Alenquer reuniu mais de 70 referências vínicas no Museu do Vinho
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Mais de 70 referências vínicas participaram na décima edição do Concurso de Vinhos de Alenquer, realizada no Museu do Vinho. Os vencedores serão conhecidos durante o festival Alma do Vinho, em Setembro.

O Museu do Vinho de Alenquer recebeu a décima edição do Concurso de Vinhos de Alenquer, iniciativa que distinguiu a qualidade da produção vitivinícola do concelho e reuniu mais de 70 referências vínicas a concurso.
Promovido pelo município, o certame voltou a colocar em destaque o trabalho dos produtores locais, reforçando a aposta na valorização de Alenquer enquanto “Terra da Vinha e do Vinho” e na promoção de um sector com forte expressão económica e cultural na região.
Os vinhos foram avaliados por um júri especializado em várias categorias, nomeadamente vinhos leves, tintos, brancos, rosés e vinhos de harmonização com codorniz.
Segundo a autarquia, a iniciativa contribui para preservar a tradição vitivinícola do concelho, ao mesmo tempo que incentiva a qualidade e a inovação entre os produtores.
Os vencedores da décima edição do Concurso de Vinhos de Alenquer serão anunciados durante o festival Alma do Vinho, cuja oitava edição decorre entre 17 e 20 de Setembro.

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