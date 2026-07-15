Concurso de Vinhos de Alenquer reuniu mais de 70 referências vínicas no Museu do Vinho
Mais de 70 referências vínicas participaram na décima edição do Concurso de Vinhos de Alenquer, realizada no Museu do Vinho. Os vencedores serão conhecidos durante o festival Alma do Vinho, em Setembro.
O Museu do Vinho de Alenquer recebeu a décima edição do Concurso de Vinhos de Alenquer, iniciativa que distinguiu a qualidade da produção vitivinícola do concelho e reuniu mais de 70 referências vínicas a concurso.
Promovido pelo município, o certame voltou a colocar em destaque o trabalho dos produtores locais, reforçando a aposta na valorização de Alenquer enquanto “Terra da Vinha e do Vinho” e na promoção de um sector com forte expressão económica e cultural na região.
Os vinhos foram avaliados por um júri especializado em várias categorias, nomeadamente vinhos leves, tintos, brancos, rosés e vinhos de harmonização com codorniz.
Segundo a autarquia, a iniciativa contribui para preservar a tradição vitivinícola do concelho, ao mesmo tempo que incentiva a qualidade e a inovação entre os produtores.
Os vencedores da décima edição do Concurso de Vinhos de Alenquer serão anunciados durante o festival Alma do Vinho, cuja oitava edição decorre entre 17 e 20 de Setembro.