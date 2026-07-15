Época balnear arranca na Praia Fluvial do Sorraia em Coruche

A Praia Fluvial do Sorraia iniciou a época balnear de 2026 depois de concluídos os trabalhos de preparação, organização e reposição das condições necessárias à utilização do espaço.

A vigilância é assegurada diariamente por um nadador-salvador, entre as 10h00 e as 18h00. A água foi classificada como própria para banhos na análise oficial mais recente, realizada a partir de uma amostra recolhida a 6 de Julho.

Segundo o Laboratório de Referência do Ambiente, os parâmetros microbiológicos avaliados encontravam-se abaixo dos limites aplicáveis. A qualidade da água continuará a ser monitorizada regularmente pela Agência Portuguesa do Ambiente durante a época balnear.

A praia dispõe de área vigiada, primeiros socorros, chapéus-de-sol, espreguiçadeiras, sanitários, água potável e estacionamento, incluindo lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida. O espaço conta ainda com percurso acessível, bar, restaurante e equipamentos para deposição selectiva e indiferenciada de resíduos.

Os utilizadores são aconselhados a permanecer na área vigiada, respeitar as bandeiras e as indicações do nadador-salvador e manter as crianças sob supervisão. Devido às características do plano de água, não é permitido mergulhar.

Situada junto ao Parque do Sorraia e próxima do centro de Coruche, a zona balnear permite conjugar os banhos com os percursos pedonais, a restauração e os restantes espaços de lazer da frente ribeirinha.