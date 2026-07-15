Espectáculo de artes circenses em Santarém e Pernes

O adro do Convento de S. Francisco, em Santarém, acolhe na sexta-feira, 17 de Julho, às 21h30, o espectáculo de artes circenses “Llar” que em português significa, casa, protagonizado pelo malabarista Federico Menini, dirigido por Lucas Escobedo. O espectáculo, integrado na programação do Verão in.Str, vai estar no sábado, 18 de Julho, no Largo do Rossio, em Pernes, pelas 21h30.

Segundo nota de imprensa do município, o espectáculo proporciona um encontro da arquitectura com as artes circenses que tem a madeira como protagonista, inspirado com o início da arquitectura, na construção da cabana primitiva. Conta a necessidade da humanidade ter um espaço básico para viver, como refúgio, um lugar, uma casa - “Llar” em valenciano, onde se adquire a sensação de segurança e de calma.

Llar recebeu o Prémio de Melhor Espetáculo de Circo e de Melhor Artista nos Premios de las Artes Escénicas Valencianas, em 2024 e este ano é candidato à XXIX edição dos Prémios Max das Artes Cénicas, na categoria de “Melhor Espetáculo Revelação”.