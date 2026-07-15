Museus e bibliotecas de Alenquer fecham aos domingos por falta de procura

Os museus e bibliotecas do concelho de Alenquer vão passar a fechar aos domingos porque a procura é reduzida. A justificação foi deixada em reunião de câmara pela vereadora Cláudia Luís, que propôs que os museus encerrem aos domingos entre Julho e Setembro e que, nos restantes meses, possam abrir no primeiro domingo de cada mês.

A autarca explicou que não compensa pagar horas extraordinárias aos funcionários dos espaços culturais, uma vez que a afluência não o justifica.

O vereador independente Tiago Pedro disse não fazer sentido as pessoas visitarem o concelho e encontrarem as portas fechadas e sugeriu que o posto de turismo abra quando os museus também estão abertos. Em relação às bibliotecas, tendo em conta que existem três no concelho, defendeu que podiam abrir à vez. “Não aceito de ânimo leve que estes espaços fechem porque em determinados períodos não há procura”, afirmou.

O vereador do PSD, Francisco Guerra, votou a favor das alterações, mas defendeu que, para uma melhor tomada de decisões, deviam ser apresentados aos vereadores relatórios discriminados. O autarca defendeu ainda que as entradas nos equipamentos culturais pudessem ser pagas, ainda que a preços simbólicos.

Também o vereador do PSD, Filipe Rogeiro, reconheceu que os números não justificam horários alargados, mas defendeu uma estratégia integrada de valorização do património, articulando os equipamentos culturais com a valorização do centro histórico da vila de Alenquer.

Do Chega, o vereador Carlos Sequeira alertou para a necessidade de serem apresentados dados concretos e relatórios das visitas aos espaços de terça-feira a domingo, mas não concorda com o encerramento das bibliotecas ao domingo.

O presidente do executivo, João Nicolau (PS), acrescentou à proposta que o posto de turismo deve seguir os mesmos horários dos museus.

A proposta abrange a Biblioteca Municipal de Alenquer, os pólos bibliotecários do Carregado e da Merceana, o Posto de Turismo/Centro Interpretativo “Pintar e Cantar dos Reis” e os vários museus municipais, incluindo o Museu do Vinho, o Museu do Presépio, o Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição, o Museu João Mário e o Museu Municipal Hipólito Cabaço/Casa do Espírito Santo.

O documento foi aprovado com os votos a favor do PS e PSD, e votos contra do Chega e de Tiago Pedro.

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