Autarca de Santarém responde a críticas anti-taurinas com o anúncio de mais uma corrida de toiros

Uma munícipe foi à reunião do executivo da Câmara de Santarém ler uma posição contra as touradas e ficou a saber que vai haver mais uma corrida este ano, para além das três que são habituais no calendário taurino da cidade.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), respondeu às críticas anti-tauromaquia de uma munícipe, no final da reunião do executivo de 16 de Julho, anunciando que a cidade vai contar com uma quarta corrida de toiros este ano, em Setembro, no âmbito do festival Raízes Vivas, idealizado pelo chef Rodrigo Castelo.

A munícipe, apresentada como Maria de Fátima, voltou à reunião de câmara para se queixar da falta de apoios do município a quem toma conta das colónias oficiais de gatos existentes na cidade. E aproveitou para ler um manifesto anti-touradas, não sem antes considerar “uma coisa inadmissível” o apoio financeiro que a autarquia atribui anualmente às corridas toiros, um espectáculo que considera bárbaro. “As tradições têm caducidade, têm de caducar e caducam. Tradições como comer sopas de cavalo cansado já desapareceram e bater na mulher já está criminalizado”, afirmou, manifestando-se “contra tradições que tortura e derramam sangue”.

João Leite respondeu que, perante “os insultos que me dirigiu e a todos os aficionados”, não iria perder muito tempo na réplica. “Pode condenar a festa brava, estamos em liberdade, mas perder o respeito por quem pensa diferente nunca vai fortalecer a sua razão”, declarou o autarca, reforçando que “discordar é um direito, insultar quem pensa diferente é apenas falta de respeito”.

O presidente do município aproveitou a oportunidade para revelar “com orgulho” que Santarém vai realizar uma quarta corrida de toiros este ano, no final de Setembro – depois das habituais três realizadas durante as Festas de São José e a Feira Nacional de Agricultura. “É um bom mote para dizer que aquela que é a capital do Ribatejo, que defende com orgulho as suas raízes, as suas tradições e a sua cultura, vai ter mais um grande momento taurino”, concluiu.

Este ano, a Câmara de Santarém atribuiu quase 150 mil euros em apoios a actividades ligadas à festa brava, designadamente na aquisição de bilhetes para corridas de toiros a realizar em 2026 e na atribuição de 74.250 euros à associação Sector 9, que explora a Praça de Touros Celestino Graça, para dinamizar diversas actividades taurinas e equestres. A decisão foi aprovada pelo executivo em Março pelo PSD e pelo Chega, com a bancada do PS a optar pela abstenção por considerar “excessivo” o apoio.

