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Cultura | 16-07-2026 20:45

Autarca de Santarém responde a críticas anti-taurinas com o anúncio de mais uma corrida de toiros

João Leite com elementos do Grupo de Forcados Amadores de Santarém durante uma das corridas de toiros de Junho, realizada na Monumental Celestino Graça. FOTO – Facebook João Teixeira Leite
João Leite com elementos do Grupo de Forcados Amadores de Santarém durante uma das corridas de toiros de Junho, realizada na Monumental Celestino Graça. FOTO – Facebook João Teixeira Leite
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Uma munícipe foi à reunião do executivo da Câmara de Santarém ler uma posição contra as touradas e ficou a saber que vai haver mais uma corrida este ano, para além das três que são habituais no calendário taurino da cidade.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), respondeu às críticas anti-tauromaquia de uma munícipe, no final da reunião do executivo de 16 de Julho, anunciando que a cidade vai contar com uma quarta corrida de toiros este ano, em Setembro, no âmbito do festival Raízes Vivas, idealizado pelo chef Rodrigo Castelo.

A munícipe, apresentada como Maria de Fátima, voltou à reunião de câmara para se queixar da falta de apoios do município a quem toma conta das colónias oficiais de gatos existentes na cidade. E aproveitou para ler um manifesto anti-touradas, não sem antes considerar “uma coisa inadmissível” o apoio financeiro que a autarquia atribui anualmente às corridas toiros, um espectáculo que considera bárbaro. “As tradições têm caducidade, têm de caducar e caducam. Tradições como comer sopas de cavalo cansado já desapareceram e bater na mulher já está criminalizado”, afirmou, manifestando-se “contra tradições que tortura e derramam sangue”.

João Leite respondeu que, perante “os insultos que me dirigiu e a todos os aficionados”, não iria perder muito tempo na réplica. “Pode condenar a festa brava, estamos em liberdade, mas perder o respeito por quem pensa diferente nunca vai fortalecer a sua razão”, declarou o autarca, reforçando que “discordar é um direito, insultar quem pensa diferente é apenas falta de respeito”.

O presidente do município aproveitou a oportunidade para revelar “com orgulho” que Santarém vai realizar uma quarta corrida de toiros este ano, no final de Setembro – depois das habituais três realizadas durante as Festas de São José e a Feira Nacional de Agricultura. “É um bom mote para dizer que aquela que é a capital do Ribatejo, que defende com orgulho as suas raízes, as suas tradições e a sua cultura, vai ter mais um grande momento taurino”, concluiu.

Este ano, a Câmara de Santarém atribuiu quase 150 mil euros em apoios a actividades ligadas à festa brava, designadamente na aquisição de bilhetes para corridas de toiros a realizar em 2026 e na atribuição de 74.250 euros à associação Sector 9, que explora a Praça de Touros Celestino Graça, para dinamizar diversas actividades taurinas e equestres. A decisão foi aprovada pelo executivo em Março pelo PSD e pelo Chega, com a bancada do PS a optar pela abstenção por considerar “excessivo” o apoio.

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