Rotas Pedestres levam caminhada nocturna a Marinhais

O Município de Salvaterra de Magos promove, no sábado, 18 de Julho, uma caminhada nocturna em Marinhais, no âmbito do programa Rotas Pedestres 2026.

A partida está marcada para as 20h30, junto ao Complexo Desportivo Municipal de Marinhais, seguindo-se um percurso pela vila ao cair da noite, que pretende conjugar a actividade física com o convívio e o conhecimento do território.

A Rota Nocturna é dirigida a participantes de todas as idades e tem como objectivos incentivar hábitos de vida saudáveis e promover a valorização do concelho num ambiente de partilha.

A participação tem um custo de dois euros por pessoa e inclui enquadramento técnico, t-shirt, seguro, águas e reforço alimentar.

A inscrição prévia pode ser efectuada através do formulário disponibilizado no ‘site’ do Município de Salvaterra de Magos ou presencialmente nas Piscinas Municipais, nas delegações da Câmara Municipal em Foros de Salvaterra, Glória do Ribatejo, Marinhais e Muge, e na Junta de Freguesia do Granho.

O programa Rotas Pedestres começou em Abril, com a Rota da Liberdade, em Salvaterra de Magos, seguindo-se a Rota da Família, na Barragem de Magos, em Maio, e a Rota do Verão, em Glória do Ribatejo, em Junho.

Depois da caminhada nocturna em Marinhais, o programa prossegue em Setembro com a Rota do Outono, no Granho, em Outubro com a Rota da Igualdade, em Muge, e termina em Novembro com a Rota de São Martinho, no Escaroupim.