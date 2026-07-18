Concerto de Dillaz em Santarém com entrada livre

O rapper Dillaz vai actuar no Largo do Seminário, em Santarém, na sexta-feira, 24 de Julho, às 22h00, num concerto com entrada livre integrado na programação do Verão in.Santarém.

O rapper Dillaz vai actuar no Largo do Seminário, em Santarém, na sexta-feira, 24 de Julho, às 22h00, num concerto com entrada livre integrado na programação do Verão in.Santarém. Considerado um dos nomes mais influentes da música urbana portuguesa, o artista é reconhecido pela autenticidade das suas letras e por uma carreira marcada por sucessos.