Companhia das Lezírias promove observação astronómica e prova de vinhos

A Companhia das Lezírias vai realizar no próximo dia 24 de Julho, a partir das 21h00, a iniciativa “À luz das estrelas ao sabor do vinho”, que alia a degustação de vinhos a uma sessão guiada de observação astronómica e escuta activa da natureza.

A actividade decorre na Charneca Ribatejana, longe da agitação urbana e da poluição luminosa, proporcionando aos participantes a oportunidade de observar um dos céus nocturnos mais autênticos e preservados do país. A experiência inclui uma prova de vários vinhos produzidos pela Companhia das Lezírias e uma visita guiada ao céu nocturno com recurso a um telescópio profissional, permitindo observar estrelas, planetas e a Lua.

Segundo a organização, a iniciativa pretende proporcionar um momento de contemplação da noite e de contacto com a natureza, conjugando a componente científica com a promoção dos vinhos produzidos na maior exploração agro-pecuária nacional.

A participação está limitada a 25 pessoas e requer inscrição prévia através de formulário disponibilizado pela Companhia das Lezírias.