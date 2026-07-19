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Cultura | 19-07-2026 21:00

Companhia das Lezírias promove observação astronómica e prova de vinhos

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Charneca Ribatejana recebe experiência que combina degustação de vinhos e observação do céu nocturno.

A Companhia das Lezírias vai realizar no próximo dia 24 de Julho, a partir das 21h00, a iniciativa “À luz das estrelas ao sabor do vinho”, que alia a degustação de vinhos a uma sessão guiada de observação astronómica e escuta activa da natureza.
A actividade decorre na Charneca Ribatejana, longe da agitação urbana e da poluição luminosa, proporcionando aos participantes a oportunidade de observar um dos céus nocturnos mais autênticos e preservados do país. A experiência inclui uma prova de vários vinhos produzidos pela Companhia das Lezírias e uma visita guiada ao céu nocturno com recurso a um telescópio profissional, permitindo observar estrelas, planetas e a Lua.
Segundo a organização, a iniciativa pretende proporcionar um momento de contemplação da noite e de contacto com a natureza, conjugando a componente científica com a promoção dos vinhos produzidos na maior exploração agro-pecuária nacional.
A participação está limitada a 25 pessoas e requer inscrição prévia através de formulário disponibilizado pela Companhia das Lezírias.

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