Fotografias antigas dão a conhecer memórias do Tejo na Póvoa de Santa Iria

O Núcleo Museológico "A Póvoa e o Rio", na Póvoa de Santa Iria, acolhe a exposição "TEJO ACIMA, memórias antigas", uma mostra de fotografias que evoca vivências, tradições e histórias ligadas ao Rio Tejo.

Resultado de uma parceria entre a Confraria Ibérica do Tejo e o Município de Vila Franca de Xira, a exposição reúne um conjunto de registos fotográficos que documentam diferentes momentos da relação das populações ribeirinhas com o rio, preservando memórias que fazem parte da identidade da região.

Através destas imagens, os visitantes são convidados a revisitar o património fluvial e os modos de vida associados ao Tejo, num percurso pela história e pelas recordações de várias gerações.

A exposição está patente no Núcleo Museológico "A Póvoa e o Rio", na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria, e pode ser visitada gratuitamente até 14 de Agosto de 2026.