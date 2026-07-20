Equilíbrio Verbal estreia espectáculo de teatro-dança inspirado em Edgar Allan Poe

A Associação Cultural Equilíbrio Verbal apresentou a sua mais recente produção artística, “Black Cat | Project”, um espectáculo de teatro-dança contemporânea inspirado no conto “The Black Cat”, de Edgar Allan Poe, com encenação de Fernando Oliveira.

A estreia aconteceu a 11 de Julho no Espaço Cultural Fernando Augusto do Grémio Dramático Povoense, na Póvoa de Santa Iria, dando início ao percurso desta nova criação que explora os limites da mente humana através da linguagem do teatro e da dança.

Após a estreia está já agendada uma segunda apresentação para o dia 25 de Julho, igualmente às 21h30, no mesmo espaço cultural. O espectáculo tem uma duração aproximada de 60 minutos e é recomendado para maiores de 14 anos. Inspirado na atmosfera sombria e na complexa arquitectura psicológica da obra de Edgar Allan Poe, a peça acompanha um narrador consumido pela culpa, pela violência e por uma pulsão autodestrutiva, preso numa espiral onde a razão e o delírio se confundem. A dramaturgia constrói-se a partir do corpo enquanto território de conflito, propondo uma reflexão sobre a consciência, a moralidade e o peso da culpa. Os bilhetes podem ser adquiridos no local ou através da Ticketline.

