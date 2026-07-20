Mistérios dos tesouros de VFX revelados em exposição no Celeiro da Patriarcal

Celeiro da Patriarcal é palco até Outubro de uma exposição gratuita onde são mostrados alguns dos objectos arqueológicos mais ricos do concelho de Vila Franca de Xira, incluindo raras moedas romanas que saem do museu pela primeira vez.

A riqueza arqueológica e patrimonial de Vila Franca de Xira está em destaque na exposição "Proteger a Memória – Vila Franca de Xira e o Património Arqueológico e Construído", que reúne algumas das descobertas mais relevantes feitas no concelho, mas também as histórias por detrás da sua preservação. Entre moedas romanas, ânforas retiradas do Tejo, peças recuperadas do vandalismo e objectos salvos de tentativas de furto, a mostra revela um património muitas vezes desconhecido do grande público e dá a conhecer o trabalho desenvolvido pela Câmara de VFX para proteger a memória colectiva do concelho. Ao longo do percurso, os visitantes ficam a conhecer episódios invulgares, como o de dois pescadores que entregaram ao museu municipal uma ânfora romana encontrada nas águas do Tejo, contribuindo para a preservação de uma peça que poderá indiciar a existência de um naufrágio romano, ou o caso dos ladrões surpreendidos pelos técnicos municipais quando tentavam furtar os azulejos históricos da Quinta do Paraíso. A exposição mostra ainda como o património continua a ser descoberto, estudado e preservado, desafiando a ideia de que Vila Franca de Xira possui pouca riqueza arqueológica.

* Reportagem completa na edição impressa de O MIRANTE