Três dezenas de jovens de VFX receberam certificados do Inspiring Career Camp

O Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, presidiu a 10 de Julho, na Casa da Juventude de Alverca, à cerimónia de entrega dos certificados aos 30 jovens do ensino secundário das escolas do concelho que participaram no programa Inspiring Career Camp. A iniciativa, dedicada ao planeamento de carreiras, proporcionou aos participantes cinco dias de formação, combinando sessões em sala com experiências práticas em contexto empresarial. Ao longo do programa, os jovens desenvolveram competências transversais (soft skills), exploraram diferentes profissões e contactaram directamente com diversos ambientes de trabalho, de acordo com as suas áreas de interesse.

Nesta edição estiveram envolvidas 10 empresas e entidades parceiras: APG, Valor Local, Mota-Engil, Wildbran, JCDecaux, Mais Arquitecto, ABEI, Campus de Saúde, OGMA e Robalo, em articulação com a Câmara de Vila Franca de Xira. O projecto é desenvolvido em parceria com a Associação Inspiring Future e é co-financiado pelo Portugal 2030, no âmbito do projeto Up2Sucesso!, reforçando o compromisso com a promoção da orientação vocacional e da empregabilidade jovem. Na sua intervenção, Fernando Paulo Ferreira destacou a importância do programa para apoiar os jovens na tomada de decisões mais conscientes relativamente ao seu percurso académico e profissional. O autarca sublinhou que esta iniciativa está alinhada com as políticas municipais de juventude, enaltecendo o envolvimento das empresas parceiras.