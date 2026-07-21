Cultura | 21-07-2026 15:00
Cristina Branco vence Prémio PLAY com álbum dedicado às Mulheres de Abril
Fadista natural de Almeirim conquistou o galardão de Melhor Álbum de Música Tradicional com “Mulheres de Abril”, uma obra que homenageia vozes femininas ligadas à resistência, à liberdade e à democracia.
Cristina Branco, natural de Almeirim, venceu o prémio de Melhor Álbum de Música Tradicional nos Prémios PLAY Tradicional 2026, com o trabalho “Mulheres de Abril”. A distinção foi entregue durante a cerimónia realizada no domingo, 19 de Julho, no Mosteiro da Batalha. A fadista almeirinense destacou-se entre os nomeados de uma edição que atribuiu galardões em cinco categorias: Melhor Álbum de Música Tradicional, Melhor Artista ou Grupo Tradicional, Melhor Álbum ou EP Instrumental, Melhor Recriação da Música de Raiz Tradicional e Prémio Guardião da Tradição. Com “Mulheres de Abril”, Cristina Branco presta homenagem a mulheres que marcaram a música, a cultura e a luta pela liberdade em Portugal.
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