uma parceria com o Jornal Expresso
22/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 22-07-2026 10:00

Associação de Artesãos do Entroncamento promove formações gratuitas

Associação de Artesãos do Entroncamento promove formações gratuitas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As duas formações decorrem entre Setembro e Outubro no Entroncamento e abrangem áreas como a costura em tecido e a confeção de peças.

A Associação de Artesãos do Entroncamento e Médio Tejo – Mãos Unidas pela Arte, em parceria com o CEARTE – Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património, está a promover duas acções de formação gratuitas na área da confecção de peças e exercícios em tecido, dirigidas a adultos com idade igual ou superior a 18 anos.
A primeira formação, "Exercícios em tecido", decorre entre 12 de Setembro e 3 de Outubro, com um total de 25 horas. Os participantes vão aprender a executar costuras em tecido, pespontar costuras simples, caracterizar linhas e agulhas e realizar componentes de peças. A segunda formação, "Iniciação à Confeção de Peças", realiza-se entre 3 e 24 de Outubro, também com a duração de 25 horas. O curso inclui conteúdos sobre o funcionamento da máquina de orlar com uma e duas agulhas e a confecção de peças em máquinas de ponto preso e de orlar.
As formações decorrem no Entroncamento, são gratuitas e conferem qualificação de nível 2 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ). Destinam-se a trabalhadores no activo e desempregados inscritos nos centros de emprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). As inscrições e pedidos de informação podem ser efectuados através do endereço electrónico aaemt.maosunidaspelaarte@gmail.com.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Vale Tejo
    15-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região