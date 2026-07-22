Associação de Artesãos do Entroncamento promove formações gratuitas

A Associação de Artesãos do Entroncamento e Médio Tejo – Mãos Unidas pela Arte, em parceria com o CEARTE – Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património, está a promover duas acções de formação gratuitas na área da confecção de peças e exercícios em tecido, dirigidas a adultos com idade igual ou superior a 18 anos.

A primeira formação, "Exercícios em tecido", decorre entre 12 de Setembro e 3 de Outubro, com um total de 25 horas. Os participantes vão aprender a executar costuras em tecido, pespontar costuras simples, caracterizar linhas e agulhas e realizar componentes de peças. A segunda formação, "Iniciação à Confeção de Peças", realiza-se entre 3 e 24 de Outubro, também com a duração de 25 horas. O curso inclui conteúdos sobre o funcionamento da máquina de orlar com uma e duas agulhas e a confecção de peças em máquinas de ponto preso e de orlar.

As formações decorrem no Entroncamento, são gratuitas e conferem qualificação de nível 2 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ). Destinam-se a trabalhadores no activo e desempregados inscritos nos centros de emprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). As inscrições e pedidos de informação podem ser efectuados através do endereço electrónico aaemt.maosunidaspelaarte@gmail.com.