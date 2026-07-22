Encontro de Fotografia com Luís Afonso em Santarém

O Centro Cultural Regional de Santarém vai receber no dia 19 de Setembro, pelas 16h00, um Encontro de Fotografia com Luís Afonso, fotógrafo e autor do livro Ser Criativo. A iniciativa pretende aproximar o público do trabalho do autor, que tem desenvolvido projectos ligados à criatividade visual e à formação na área da imagem.

A organização informa que existem poucos exemplares disponíveis do livro e solicita aos interessados que manifestem antecipadamente a intenção de o adquirir, para que o autor possa levar consigo o número necessário de livros ao encontro. O livro Ser Criativo, reúne reflexões e exercícios práticos sobre o processo criativo na fotografia.

Luís Afonso nasceu em 1972, faz parte do projeto Primeira Luz e já liderou perto de uma centena de experiências fotográficas entre cursos de edição, workshops de fotografia de rua e fotografia de natureza e passeios fotográficos um pouco por todo o país, incluindo ilhas. É presença assídua, como orador, nos principais festivais de fotografia de natureza em Portugal.

Foi convidado, várias vezes, para ser júri nos mais prestigiados concursos de fotografia de natureza nacionais. Desde 2017 é o responsável pela programação do Festival de Fotografia de Paisagem de Manteigas – Imaginature. É embaixador da Fujifilm e Nisi desde Dezembro 2020 e embaixador Epson desde 2021. Luís Afonso é também Formador Certificado pelo IEFP.