Encontro de internos de Medicina Geral e Familiar realiza-se em Almeirim

O X Encontro de Internos de Medicina Geral e Familiar da Lezíria realiza-se nos dias 18 e 19 de Setembro, em Almeirim, sob o mote “MGF em ConeXão”. Organizada por médicos internos e especialistas de Medicina Geral e Familiar da Unidade Local de Saúde da Lezíria, com o apoio da Associação dos Médicos Internos da Lezíria de Medicina Geral e Familiar, a iniciativa pretende contribuir para a actualização científica, o enriquecimento curricular e a troca de experiências entre profissionais.

O programa definitivo já se encontra disponível e inclui sessões científicas, mesas-redondas, workshops e actividades práticas dedicadas a diferentes áreas da Medicina Geral e Familiar. A organização prolongou ainda o prazo de inscrições até 31 de Agosto. Os interessados podem inscrever-se através da plataforma online disponibilizada para o encontro.