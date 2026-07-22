uma parceria com o Jornal Expresso
22/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 22-07-2026 15:00

Encontro de internos de Medicina Geral e Familiar realiza-se em Almeirim

conferencia
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa decorre a 18 e 19 de Setembro e vai reunir médicos internos e especialistas para dois dias de formação, debate científico e partilha de experiências. Inscrições foram prolongadas até 31 de Agosto.

O X Encontro de Internos de Medicina Geral e Familiar da Lezíria realiza-se nos dias 18 e 19 de Setembro, em Almeirim, sob o mote “MGF em ConeXão”. Organizada por médicos internos e especialistas de Medicina Geral e Familiar da Unidade Local de Saúde da Lezíria, com o apoio da Associação dos Médicos Internos da Lezíria de Medicina Geral e Familiar, a iniciativa pretende contribuir para a actualização científica, o enriquecimento curricular e a troca de experiências entre profissionais.
O programa definitivo já se encontra disponível e inclui sessões científicas, mesas-redondas, workshops e actividades práticas dedicadas a diferentes áreas da Medicina Geral e Familiar. A organização prolongou ainda o prazo de inscrições até 31 de Agosto. Os interessados podem inscrever-se através da plataforma online disponibilizada para o encontro.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Vale Tejo
    22-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região