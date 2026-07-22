Entroncamento recebe espectáculo "Terra Nossa" de César Mourão

O programa "Terra Nossa", apresentado por César Mourão, passa pelo Entroncamento na quinta-feira, 23 de Julho, para um espectáculo no Cineteatro São João, às 20h30. A iniciativa, promovida pela SIC e Coral Europa em parceria com o município, terá entrada gratuita, mediante levantamento de bilhetes no próprio dia, a partir das 17h00, na bilheteira do cineteatro, limitada a dois bilhetes por pessoa e à lotação da sala.

Durante o espectáculo, César Mourão partilha as histórias e personagens locais que descobriu no concelho, num formato que celebra a identidade e as tradições portuguesas.

