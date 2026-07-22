uma parceria com o Jornal Expresso
22/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 22-07-2026 13:19

Entroncamento recebe espectáculo "Terra Nossa" de César Mourão

Entroncamento recebe espectáculo "Terra Nossa" de César Mourão
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Evento realiza-se no dia 23 de Julho pelas 20h30, no Cineteatro São João, no Entroncamento.

O programa "Terra Nossa", apresentado por César Mourão, passa pelo Entroncamento na quinta-feira, 23 de Julho, para um espectáculo no Cineteatro São João, às 20h30. A iniciativa, promovida pela SIC e Coral Europa em parceria com o município, terá entrada gratuita, mediante levantamento de bilhetes no próprio dia, a partir das 17h00, na bilheteira do cineteatro, limitada a dois bilhetes por pessoa e à lotação da sala.
Durante o espectáculo, César Mourão partilha as histórias e personagens locais que descobriu no concelho, num formato que celebra a identidade e as tradições portuguesas.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Vale Tejo
    15-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região