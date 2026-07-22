Cultura | 22-07-2026 13:19
Entroncamento recebe espectáculo "Terra Nossa" de César Mourão
Evento realiza-se no dia 23 de Julho pelas 20h30, no Cineteatro São João, no Entroncamento.
O programa "Terra Nossa", apresentado por César Mourão, passa pelo Entroncamento na quinta-feira, 23 de Julho, para um espectáculo no Cineteatro São João, às 20h30. A iniciativa, promovida pela SIC e Coral Europa em parceria com o município, terá entrada gratuita, mediante levantamento de bilhetes no próprio dia, a partir das 17h00, na bilheteira do cineteatro, limitada a dois bilhetes por pessoa e à lotação da sala.
Durante o espectáculo, César Mourão partilha as histórias e personagens locais que descobriu no concelho, num formato que celebra a identidade e as tradições portuguesas.
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