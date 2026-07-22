Ourém apoia peregrinação que leva milhares de motociclistas a Fátima

A Câmara Municipal de Ourém vai apoiar a realização da XI Peregrinação da Bênção dos Capacetes ao Santuário de Fátima, mantendo a colaboração prestada nas edições anteriores. A iniciativa, considerada um dos maiores eventos motociclistas de Portugal, reuniu cerca de 180 mil participantes em 2025 e tem também um forte impacto turístico e económico em Fátima e no concelho de Ourém. O presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, participou, a 8 de Julho, na assinatura do protocolo de cooperação interinstitucional que estabelece os compromissos das várias entidades envolvidas na organização do evento.

A cerimónia decorreu no Ministério da Administração Interna, em Lisboa, e juntou representantes do Governo, do Município de Ourém, da Associação Bênção dos Capacetes, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, também participou no momento. A prevenção, a responsabilidade individual e o compromisso colectivo para reduzir a sinistralidade nas estradas portuguesas estiveram no centro das intervenções. A peregrinação procura sensibilizar os motociclistas para comportamentos mais seguros e homenagear as vítimas de acidentes rodoviários.

O município de Ourém vai prestar apoio institucional e logístico em vários domínios, associando-se à dimensão cívica e preventiva da peregrinação. A autarquia destaca ainda a importância do encontro para a promoção de Fátima e para a dinamização da economia local, devido aos milhares de motociclistas e visitantes que todos os anos se deslocam ao concelho.