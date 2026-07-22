Raízes Folk Fest leva culturas de sete países a quatro distritos do Centro

O folclore volta a servir de ponte entre povos e territórios na quarta edição do Raízes Folk Fest, que decorre entre 9 e 16 de Agosto e leva tradições populares de sete países a sete concelhos de quatro distritos da região Centro. Mação dá o pontapé de saída a uma semana de música, dança e intercâmbio cultural que termina em Cernache do Bonjardim, no concelho da Sertã. O festival junta sonoridades e expressões culturais oriundas do Brasil, Colômbia, Quénia, Indonésia, Geórgia e Hungria, a que se soma o folclore português, representado pelos municípios que integram o projecto. Ao longo de oito dias, os grupos convidados vão apresentar danças, trajes, músicas e tradições que procuram aproximar comunidades e valorizar o património cultural imaterial. A edição deste ano fica ainda marcada pela certificação do festival pelo Conselho Internacional de Festivais Folclóricos e Artes Tradicionais (CIOFF), reconhecimento que, segundo o Rancho Folclórico Recreativo Clube Bonjardim, entidade organizadora, traz “responsabilidades acrescidas” e reforça a dimensão internacional do encontro.

A primeira noite está marcada para 9 de Agosto, em Mação, no distrito de Santarém. No dia seguinte, o festival segue para Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, antes de passar por Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, a 11 de Agosto. Proença-a-Nova recebe os grupos no dia 12, seguindo-se Oleiros, a 13, ambos no distrito de Castelo Branco. A 14 de Agosto, o Raízes Folk Fest instala-se em Castanheira de Pera, no distrito de Leiria. O encerramento está marcado para 16 de Agosto, em Cernache do Bonjardim, no concelho da Sertã, onde todos os grupos participantes vão subir ao palco para uma última mostra conjunta das suas culturas e tradições.

Todos os espectáculos começam às 21h00 e têm entrada livre. O festival é promovido pelo Rancho Folclórico Recreativo Clube Bonjardim, com o apoio institucional do CIOFF e dos sete municípios parceiros, numa iniciativa de cooperação cultural que pretende afirmar o folclore como instrumento de ligação entre territórios, gerações e diferentes geografias.