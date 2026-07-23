Bienal de Fotografia de VFX reforça prémios e deixa por atribuir Prémio Tauromaquia

Falta de qualidade dos trabalhos deixa Prémio Tauromaquia sem finalistas na Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira 2026. Valor do prémio principal passou de cinco mil para dez mil euros.

A edição de 2026 da Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira (BF26) foi apresentada na manhã desta quinta-feira, no Museu do Neo-Realismo. Este ano não haverá atribuição do Prémio Tauromaquia, uma vez que, segundo os curadores, nenhum dos trabalhos apresentados reuniu a qualidade necessária para integrar a selecção final.

Entre as novidades desta edição destaca-se o reforço do valor dos prémios. O prémio principal passa de cinco mil para dez mil euros, enquanto os restantes prémios aumentam de mil para dois mil euros.

A BF26 recebeu 57 candidaturas, das quais foram seleccionados sete trabalhos para o prémio principal e um para o Prémio Concelho de Vila Franca de Xira.

A exposição dos trabalhos seleccionados vai estar patente no Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira, entre 21 de Novembro de 2026 e 7 de Março de 2027.

Notícia para ler na íntegra na edição impressa de O MIRANTE.