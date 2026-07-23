uma parceria com o Jornal Expresso
23/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 23-07-2026 17:26

Bienal de Fotografia de VFX reforça prémios e deixa por atribuir Prémio Tauromaquia

Bienal de Fotografia de VFX reforça prémios e deixa por atribuir Prémio Tauromaquia
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Falta de qualidade dos trabalhos deixa Prémio Tauromaquia sem finalistas na Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira 2026. Valor do prémio principal passou de cinco mil para dez mil euros.

A edição de 2026 da Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira (BF26) foi apresentada na manhã desta quinta-feira, no Museu do Neo-Realismo. Este ano não haverá atribuição do Prémio Tauromaquia, uma vez que, segundo os curadores, nenhum dos trabalhos apresentados reuniu a qualidade necessária para integrar a selecção final.
Entre as novidades desta edição destaca-se o reforço do valor dos prémios. O prémio principal passa de cinco mil para dez mil euros, enquanto os restantes prémios aumentam de mil para dois mil euros.
A BF26 recebeu 57 candidaturas, das quais foram seleccionados sete trabalhos para o prémio principal e um para o Prémio Concelho de Vila Franca de Xira.
A exposição dos trabalhos seleccionados vai estar patente no Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira, entre 21 de Novembro de 2026 e 7 de Março de 2027.
Notícia para ler na íntegra na edição impressa de O MIRANTE.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Vale Tejo
    22-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região