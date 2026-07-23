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Cultura | 23-07-2026 07:00

Espectáculo de marionetas Circus no Xartinho e Santarém

Espectáculo de marionetas Circus no Xartinho e Santarém
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Apresentações estão agendadas para sexta-feira e sábado, na Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Xartinho, em Alcanede, e no Pátio do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, respectivamente.

O espectáculo de marionetas Circus, da Companyia Jordi Bertrán (Catalunha), vai estar em cena na sexta-feira, 24 de Julho, às 21h30, na Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do Xartinho, em Alcanede. E no sábado, 25 de Julho, a partir das 18h00, pode ser visto no Pátio do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.

As duas sessões têm entrada livre e constituem uma oportunidade para famílias e público em geral desfrutarem de um espectáculo onde a poesia visual, o humor e a arte das marionetas se unem para celebrar um dos maiores ícones da história do cinema. A iniciativa integra a programação do Verão iN.Santarém, promovida pelo município.

Recomendado para todos os públicos a partir dos 4 anos, "Circus" presta uma emocionante homenagem ao universo poético e humorístico de Charles Chaplin. Sem recorrer às palavras, a produção combina a expressividade gestual com uma notável técnica de manipulação de marionetas, transportando o público para a magia do cinema mudo e para o inesquecível universo de Charlot.

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