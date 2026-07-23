Granho celebra Nossa Senhora de Fátima com quatro dias de festa

A freguesia do Granho recebe, entre sexta-feira e segunda-feira, de 24 a 27 de Julho, as tradicionais Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, com quatro dias de actividades religiosas, culturais, recreativas e musicais.

As festividades começam na sexta-feira, às 19h30, com a abertura do arraial, do restaurante e das tasquinhas. O programa prossegue com as actuações do Rancho Infantil das Fazendas de Almeirim, às 21h30, do Rancho Folclórico do Granho, às 22h00, e dos grupos de dança MC Company e O Batuque, às 22h30 e 23h00, respectivamente.

A primeira noite termina com um baile animado pelo Duo Cantigamente, às 23h30, uma sardinhada à meia-noite e a actuação do DJ Vassalo, no Espaço Jovem, a partir da 01h30.

O programa de sábado começa com uma manhã dedicada às crianças e inclui, às 11h00, um Encontro e Passeio de Motas pelas ruas da aldeia, organizado pelo Motopampas. Às 16h00 realiza-se uma Festa da Espuma, com o DJ Eduardo e Go Danza com Carla Rodrigues.

O hastear da bandeira e a recepção das entidades convidadas estão marcados para as 18h30, seguindo-se um baile com FM Music, às 20h00, e um espectáculo com Kássio, às 22h30. O fogo-de-artifício será lançado à meia-noite, antecedendo as actuações da banda Tributo Popular, às 00h15, e da DJ Nana, às 02h00.

O programa religioso assume maior destaque no domingo, com a recepção da Banda Filarmónica de Muge, o peditório pelas ruas da aldeia, a abertura do restaurante, a missa em honra de Nossa Senhora de Fátima, às 17h00, e a tradicional procissão, às 18h00.

A animação nocturna começa com o grupo de dança AJ DanceCrew, às 21h00, seguindo-se um baile com Vítor Vilela, às 21h30, e um espectáculo com Rebeca, às 22h30. A noite termina no Espaço Jovem, com o DJ Luís Novais, a partir da 01h00.

As festas encerram na segunda-feira, com um Encontro e Passeio de Bicicletas, organizado pelo Ciclopampas, às 10h30, e cavalhadas, às 16h00. O programa inclui ainda um baile com Ritmo da Noite II, às 21h00, a entrega da bandeira, às 22h00, e a actuação de Zecadegas, às 22h30. O DJ Cmyke encerra a animação no Espaço Jovem, a partir da 01h00.