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Cultura | 23-07-2026 07:00

"Santarém no Feminino" é tema de visita guiada à cidade

"Santarém no Feminino" é tema de visita guiada à cidade
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"Santarém no Feminino – Poder, Fé e Superstição" é o tema da visita guiada agendada para sábado, 25 de Julho, em Santarém, orientada pelo historiador José Raimundo Noras.

"Santarém no Feminino – Poder, Fé e Superstição" é o tema da visita guiada agendada para sábado, 25 de Julho, em Santarém, orientada pelo historiador José Raimundo Noras. O percurso começa pelas 10h00, junto à Igreja de Santa Clara, e termina na Igreja da Graça, com duração aproximada de duas horas. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, estando sujeita ao número de vagas disponíveis.

Segundo a organização, a cargo do município, a iniciativa convida os participantes a descobrir o papel das mulheres na história de Santarém, dando a conhecer figuras marcantes e outras que o tempo foi remetendo para o esquecimento. Entre escritoras, freiras, princesas e rainhas, os participantes são convidados a percorrer o centro histórico da cidade, descobrindo memórias, segredos e conquistas que se cruzam com a história dos monumentos e dos locais visitados.

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