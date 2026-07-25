Cabine de Leitura reabre no Parque 25 de Abril em Benavente

A Câmara de Benavente, em parceria com a Fundação MEO, inaugurou a renovada Cabine de Leitura, instalada no Parque 25 de Abril, em Benavente. O equipamento funciona como um ponto de partilha livre de livros, onde qualquer pessoa pode retirar um exemplar para ler e devolvê-lo mais tarde, ou deixar outro livro para ser utilizado por novos leitores.

A cerimónia contou com a presença da presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, que sublinhou a importância da cultura no desenvolvimento do território. “Um território só se desenvolve plenamente se caminhar lado a lado com a cultura e a Cabine de Leitura é, por isso, um importante local para crianças, adultos e seniores, promovendo o conhecimento das pessoas e um estímulo à literacia, nomeadamente dos mais novos que, nesta altura do ano, estão de férias. O incentivo à leitura é um dever de todos”, afirmou a autarca.

Na inauguração estiveram também Ana Catarina Graça, em representação da direcção da Fundação MEO, Ana Filipa Goulão, gerente de Comunicação e Projectos da Fundação MEO, e Luís Apolinário, interlocutor da Fundação MEO ao longo dos anos e figura determinante no acompanhamento e concretização da iniciativa.