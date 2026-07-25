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Cultura | 25-07-2026 10:00

Da primeira edição com 13 carros às 60 Renault 4L nas estradas da Chamusca

Da primeira edição com 13 carros às 60 Renault 4L nas estradas da Chamusca
Jorge Santos, presidente da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande - foto O MIRANTE
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Sessenta viaturas de vários pontos do país participaram no X Encontro de Renault 4 da Chamusca. O passeio, que começou há dez edições com apenas 13 carros, voltou a celebrar uma máquina que resiste ao tempo e continua a criar amizades.

As estradas da Chamusca e dos concelhos vizinhos voltaram a ganhar cor e animação, no sábado, 18 de Julho, com a passagem de dezenas de Renault 4. O X Encontro de Renault 4 da Chamusca reuniu 60 viaturas e participantes vindos de vários pontos do país, num passeio marcado pelo convívio, pelas memórias e pela paixão por um dos automóveis mais populares de sempre. A iniciativa foi organizada pela União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, em parceria com o município e O MIRANTE. O percurso levou os participantes pelas terras da Chamusca e arredores até Alpiarça, onde houve uma paragem para um copo de vinho na Adega do Mouchão do Inglês.
O encontro tem crescido de forma significativa desde a primeira edição. “Começámos com 13 viaturas e neste momento estamos com 60”, destacou Jorge Santos, presidente da união de freguesias. O autarca considera gratificante ver pessoas de várias gerações, oriundas de norte a sul do país, reunidas em torno do mesmo entusiasmo. Fernando Rego, 55 anos, subchefe dos Bombeiros de Palmela, participou pela primeira vez. Percorreu mais de 150 quilómetros numa Renault 4 de 1988, que recebeu de uma tia e da qual é o segundo proprietário. Em três anos já viveu várias aventuras, desde ficar preso num areal até atravessar a Serra da Estrela enquanto nevava. “Faço uma viagem tão confortável neste veículo como se fosse num carro dos novos”, garantiu, destacando a facilidade de condução.
De Mirandela chegou Inácio Abreu, contabilista de 80 anos e presença habitual desde a primeira edição. Mais do que o passeio, são as amizades e o convívio que o fazem regressar todos os anos. A sua Renault 4, também de 1988, nunca o deixou apeado. “É um carro espectacular”, afirmou. Depois de já ter conduzido pelo meio das vinhas, no Torrão, prepara uma aventura mais ambiciosa: viajar até ao norte de África. Para Inácio Abreu, há uma tradição que nunca pode desaparecer do programa: o jogo do quartão, típico da Chamusca.
José Carlos Faria, 67 anos, professor aposentado, percorreu pelo menos 432 quilómetros desde o Gerês para participar pela sexta vez. Comprou o carro no início da carreira profissional, mas só voltou a dedicar-lhe atenção depois do nascimento das netas. Restaurou aos poucos a viatura que durante anos utilizou no dia-a-dia e brinca que, nas viagens, o automóvel “ainda se aguenta melhor” do que ele. A paixão passou entretanto para as netas, que já têm uma Renault 4 cada.

José Carlos Faria - foto O MIRANTE
Inácio Abreu - foto O MIRANTE
Fernando Rego - foto O MIRANTE

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