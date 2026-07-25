Da primeira edição com 13 carros às 60 Renault 4L nas estradas da Chamusca

As estradas da Chamusca e dos concelhos vizinhos voltaram a ganhar cor e animação, no sábado, 18 de Julho, com a passagem de dezenas de Renault 4. O X Encontro de Renault 4 da Chamusca reuniu 60 viaturas e participantes vindos de vários pontos do país, num passeio marcado pelo convívio, pelas memórias e pela paixão por um dos automóveis mais populares de sempre. A iniciativa foi organizada pela União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, em parceria com o município e O MIRANTE. O percurso levou os participantes pelas terras da Chamusca e arredores até Alpiarça, onde houve uma paragem para um copo de vinho na Adega do Mouchão do Inglês.

O encontro tem crescido de forma significativa desde a primeira edição. “Começámos com 13 viaturas e neste momento estamos com 60”, destacou Jorge Santos, presidente da união de freguesias. O autarca considera gratificante ver pessoas de várias gerações, oriundas de norte a sul do país, reunidas em torno do mesmo entusiasmo. Fernando Rego, 55 anos, subchefe dos Bombeiros de Palmela, participou pela primeira vez. Percorreu mais de 150 quilómetros numa Renault 4 de 1988, que recebeu de uma tia e da qual é o segundo proprietário. Em três anos já viveu várias aventuras, desde ficar preso num areal até atravessar a Serra da Estrela enquanto nevava. “Faço uma viagem tão confortável neste veículo como se fosse num carro dos novos”, garantiu, destacando a facilidade de condução.

De Mirandela chegou Inácio Abreu, contabilista de 80 anos e presença habitual desde a primeira edição. Mais do que o passeio, são as amizades e o convívio que o fazem regressar todos os anos. A sua Renault 4, também de 1988, nunca o deixou apeado. “É um carro espectacular”, afirmou. Depois de já ter conduzido pelo meio das vinhas, no Torrão, prepara uma aventura mais ambiciosa: viajar até ao norte de África. Para Inácio Abreu, há uma tradição que nunca pode desaparecer do programa: o jogo do quartão, típico da Chamusca.

José Carlos Faria, 67 anos, professor aposentado, percorreu pelo menos 432 quilómetros desde o Gerês para participar pela sexta vez. Comprou o carro no início da carreira profissional, mas só voltou a dedicar-lhe atenção depois do nascimento das netas. Restaurou aos poucos a viatura que durante anos utilizou no dia-a-dia e brinca que, nas viagens, o automóvel “ainda se aguenta melhor” do que ele. A paixão passou entretanto para as netas, que já têm uma Renault 4 cada.