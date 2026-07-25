Monsanto celebra quatro dias de festa em honra do Divino Espírito Santo

A aldeia de Monsanto, no concelho de Alcanena, vive quatro dias de grande animação, entre 24 e 27 de Julho, com a realização das tradicionais Festas em Honra do Divino Espírito Santo. O programa junta música ao vivo, cerimónias religiosas, gastronomia e iniciativas dedicadas à comunidade, reunindo residentes, emigrantes e visitantes.