Cultura | 25-07-2026 14:43
Monsanto celebra quatro dias de festa em honra do Divino Espírito Santo
A aldeia de Monsanto, no concelho de Alcanena, vive quatro dias de grande animação, entre 24 e 27 de Julho, com a realização das tradicionais Festas em Honra do Divino Espírito Santo. O programa junta música ao vivo, cerimónias religiosas, gastronomia e iniciativas dedicadas à comunidade, reunindo residentes, emigrantes e visitantes.
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