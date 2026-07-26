Coruche quer dar nome de José Simões a uma rua e saúda 55 anos dos forcados

A Câmara de Coruche vai propor à comissão de toponímia a atribuição do nome do matador de toiros José Simões a uma rua do concelho, como forma de homenagear em vida uma figura de relevo na cultura tauromáquica local. A proposta foi apresentada na reunião de câmara de 24 de Junho por Dionísio Mendes, vereador eleito pelo movimento independente Volta Coruche/25, que recordou que, nesse mesmo dia, mas em 1963, José Simões tirou a alternativa na Monumental de Badajoz. “Já lá vão 63 anos”, afirmou o eleito, sublinhando que José Simões, hoje com 89 anos, nasceu e sempre viveu em Coruche, tendo tido “importância” numa actividade que, disse, “tem muito a ver com a cultura de Coruche” e com a tradição local.

José Simões Pereira da Silva nasceu na vila ribatejana de Coruche em 21 de Janeiro de 1937. Começou a tourear em público em 1956 e atingiu a categoria de novilheiro em 14 de Agosto desse ano, tendo participado pela primeira vez numa novilhada com picadores em 23 de Maio de 1960, na praça de toiros de Badajoz, com novilhos de Hidalgo Rincón. Nesse mesmo ano, em 12 de Outubro, apresentou-se pela primeira vez na Monumental de Las Ventas, em Madrid, numa novilhada. A alternativa chegou em 24 de Junho de 1963, na Monumental de Badajoz.

Dionísio Mendes recordou que José Simões foi o 10.º matador de toiros português a tirar a alternativa e o segundo coruchense a fazê-lo, depois de Joaquim Marques, defendendo que o seu nome deve “passar a pertencer à toponímia de Coruche”. O presidente da câmara, Nuno Azevedo (PS), acolheu a sugestão, afirmando que “ninguém se opõe” à homenagem ao matador. O autarca admitiu que a eventual dificuldade poderá estar “apenas” em encontrar uma rua para a atribuição do topónimo.

Na mesma reunião, Dionísio Mendes propôs também uma saudação ao Grupo de Forcados Amadores de Coruche, que assinalou, igualmente em 24 de Junho, 55 anos desde a sua primeira corrida formal, realizada em 1971 nas Caldas da Rainha. O vereador destacou a actividade “ininterrupta” do grupo, que, afirmou, tem representado Coruche “nesta área da tauromaquia”. A saudação foi aceite pelo presidente da câmara, ficando registada na reunião do executivo.

Durante a reunião, o vereador Francisco Gaspar, eleito pelo PSD, chamou a atenção para a falta de publicação, na página do município, das saudações, votos de louvor e recomendações aprovadas pelo executivo. “Esta actividade passa completamente ao lado”, afirmou Francisco Gaspar, defendendo que as decisões tomadas em reunião de câmara devem ter maior visibilidade pública.