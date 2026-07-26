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Cultura | 26-07-2026 15:00

Freixianda recebe Festa do Emigrante

danca musica electronica ilustrativa
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Evento é organizado pela secção da Freixianda dos Bombeiros Voluntários de Ourém e pela Liga de Amigos e realiza-se no dia 6 de Agosto.

A vila da Freixianda, no concelho de Ourém, recebe no dia 6 de Agosto a 10.ª edição da Festa do Emigrante. O evento, organizado pela secção local dos Bombeiros Voluntários de Ourém e pela respectiva Liga de Amigos, realiza-se no Largo Juvêncio Figueiredo, tendo como objectivo angariar fundos para a secção da Freixianda dos bombeiros e dar as boas-vindas aos emigrantes que regressam nesta altura do ano.
O evento começa pelas 18h00 com a abertura do bar e às 19h00 do restaurante, instalado no Mercado do Peixe, onde será servido o tradicional frango assado. Segue-se a animação a cargo da banda Função Pública, com o espectáculo "Carnivale Tour", seguindo-se a actuação do DJ Saint. O certame inclui ainda tasquinhas e bancas de artesanato.

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