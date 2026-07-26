“Santarém no Feminino” foi tema de visita guiada com dezenas de participantes

Santarém receber na manhã de sábado, 25 de Julho, mais uma visita guiada, desta vez com a temática ‘Santarém no Feminino – Poder, Fé e Superstição’.

Santarém recebeu na manhã de sábado, 25 de Julho, mais uma visita guiada, desta vez com a temática ‘Santarém no Feminino – Poder, Fé e Superstição’. A guia turística Vera Duarte foi a cicerone e levou os participantes a percorrerem o centro histórico e conhecerem pormenores sobre os locais e as figuras femininas envolvidas na História de Santarém.

O percurso teve início na igreja do antigo Mosteiro da Santa Clara e passou ainda pelo Convento de São Francisco, junto do antigo Convento das Donas, Igreja do Santíssimo Milagre, Convento das Capuchas e ao interior da Igreja da Graça, onde terminou a visita que ajudou a descobrir o papel das mulheres na história local.