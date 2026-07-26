uma parceria com o Jornal Expresso
27/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 27-07-2026 11:11

“Santarém no Feminino” foi tema de visita guiada com dezenas de participantes

“Santarém no Feminino” foi tema de visita guiada com dezenas de participantes
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Santarém receber na manhã de sábado, 25 de Julho, mais uma visita guiada, desta vez com a temática ‘Santarém no Feminino – Poder, Fé e Superstição’.

Santarém recebeu na manhã de sábado, 25 de Julho, mais uma visita guiada, desta vez com a temática ‘Santarém no Feminino – Poder, Fé e Superstição’. A guia turística Vera Duarte foi a cicerone e levou os participantes a percorrerem o centro histórico e conhecerem pormenores sobre os locais e as figuras femininas envolvidas na História de Santarém.

O percurso teve início na igreja do antigo Mosteiro da Santa Clara e passou ainda pelo Convento de São Francisco, junto do antigo Convento das Donas, Igreja do Santíssimo Milagre, Convento das Capuchas e ao interior da Igreja da Graça, onde terminou a visita que ajudou a descobrir o papel das mulheres na história local.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Vale Tejo
    22-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região